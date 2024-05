Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: débute la semaine en vert, repart à l'assaut des 8000 information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - a bourse de Paris conclut cette première séance de la semaine sur une hausse de 0,49%, à 7996 points, bien aidée par Teleperformance qui s'arroge 5% devant Axa (+2,5%) et Accor (+1,6%) alors qu'Outre-Manche, la City est restée portes closes.



Si la semaine s'annonce calme en raison des jours fériés (armistice puis ascension), l'indice parisien s'est brièvement invité au-delà des 8030 points en début d'après-midi (+1%) avant de céder la moitié de ses gains en seconde partie de séance.



'Nous prévoyons toujours une hausse des actions d'ici la fin de l'année, mais il est probable que les prochains mois suivent le schéma saisonnier habituel avec seulement une progression modérée', soulignent les équipes de J. Safra Sarasin.



Les investisseurs restent inlassablement dans l'attente d'une baisse des taux des banques centrales, une perspective toujours incertaines, voire même improbable à court terme.



Au rang des rares indicateurs figurant à l'agenda cette semaine, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan permettra, vendredi, de cerner un peu mieux le moral actuel des ménages américains.



Sur le front des statistiques, en hausse à 51,7 en avril contre 50,3 en mars, l'indice PMI de l'activité globale dans la zone euro a ignalé une accélération de la croissance du secteur privé, à un rythme certes encore modéré, mais cependant le plus marqué depuis près d'un an.



'Cette consolidation de la reprise marque la fin de la période de faiblesse prolongée enregistrée tout au long du deuxième semestre 2023', constate Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



Il pointe néanmoins aussi de fortes tensions inflationnistes qui 'devraient amener la Banque centrale européenne à faire preuve de modération en ce qui concerne l'ampleur d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt attendue dans les prochains mois'.



Autre donnée de la matinée, les prix à la production industrielle ont baissé de 0,4% dans la zone euro en mars par rapport au mois précédent, mais en excluant une chute de 1,8% pour l'énergie, ils ont au contraire augmenté de 0,2%.



De leur côté, les marchés obligataires poursuivent leur embellie avec avec -3,5Pts de rendement sur les OAT et les Bunds (à 2,985% et 2,475% respectivement), les T-Bonds se sont retournés dans l'après-midi et d'une détente de -3Pts vers 14h30 les voici affichant +1Pt de base à 4,508%.



Le Dollar fléchit encore et l'Euro s'apprécie symétriquement de +0,2% vers 1,077$/E, l'once d'or se redresse de +0,9% vers 2323 dollars l'once.

La glissade de l'Or noir se poursuit et le baril de Brent lâche pratiquement -1% et recule sous 83$ le baril, soit -10% depuis le 14 avril dernier.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Atos confirme avoir reçu vendredi dernier quatre propositions financières d'apport de nouvelles liquidités dans le cadre de la procédure de conciliation en cours de la part d'un groupe de porteurs d'obligations et de banques, de Bain Capital, d'EP Equity Investment et de Onepoint.



Maurel & Prom annonce avoir reçu de l'OFAC du Département du Trésor américain une licence spécifique concernant sa participation consolidée de 40% dans l'entreprise mixte Petroregional del Lago (PRDL), qui exploite le champ d'Urdaneta Oeste au Venezuela.



SES a annoncé lundi avoir été sélectionné par l'opérateur télécom colombien Inred en vue de fournir des services de connectivité à haut débit dans des régions isolées de l'Amazonie.



Airbus a annoncé lundi que la compagnie indienne IndiGo allait lui acheter 30 Airbus A350-900 dans le cadre d'une commande ferme estimée à quelque dix milliards de dollars sur la base des prix catalogue.



Enfin, Bénéteau publie ce soir un chiffre d'affaires de 229 ME au premier trimestre 2024, en baisse de 39% par rapport à une base de comparaison élevée (+57% au premier trimestre 2023).







