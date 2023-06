information fournie par AFP Video • 06/06/2023 à 15:09

La mémoire du journaliste britannique Dom Phillips et de l'expert brésilien Bruno Pereira, assassinés il y a un an alors qu'ils documentaient des crimes environnementaux dans la forêt amazonienne, a été honorée à Rio de Janeiro lors d'une cérémonie rassemblant amis et familles sur la plage de Copacabana.