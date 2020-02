Turquie: la romancière Asli Erdogan acquittée

AFP Video • 14/02/2020 à 19:51

IMAGES devant le tribunal d'Istanbul ET SONORES de la mère et de l'avocat d'Asli Erdogan N°1OZ8CGLa romancière turque Asli Erdogan a été acquittée par un tribunal d'Istanbul à l'issue d'un procès controversé pour "activités terroristes" qui a suscité l'inquiétude de la communauté internationale. Ce procès était très suivi par les ONG et les observateurs étrangers qui y voyaient un symbole de la dérive autoritaire du pouvoir turc après une tentative de coup d'Etat visant le président Recep Tayyip Erdogan en juillet 2016.