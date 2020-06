Suppressions de postes chez Air France: "j'ai l'impression qu'on est reparti comme avant" (Martinez)

AFP Video • 30/06/2020 à 14:43

"On a l'impression que plus le gouvernement donne des aides, accorde des prêts aux entreprises, et plus il y a des suppressions d'emplois", dénonce Philippe Martinez, interrogé sur le projet de suppression de 7.500 postes d'ici fin 2022 chez Air France. Le secrétaire général de la CGT déplore "des licenciements boursiers parce qu'on pense d'abord aux actionnaires", au départ de la manifestation des personnels hospitaliers à Paris.