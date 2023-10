Reprise des grèves des travailleurs du service national de santé britannique

information fournie par AFP Video • 02/10/2023 à 12:26

Les travailleurs du service national de santé britannique (NHS) tiennent un piquet de grève devant l'hôpital St Bartholomew à Londres, alors que les médecins juniors et seniors se mettent en grève pour la plus longue période jamais observée. Les médecins dits "juniors" et leurs collègues "consultants" plus expérimentés ont lancé leur première journée de grève commune le 20 septembre. Cette action commune dans le cadre du conflit salarial qui les oppose au gouvernement durera trois jours, du lundi 2 octobre à 6 heures GMT au jeudi 5 octobre à 6 heures GMT. Les services seront maintenus à des niveaux inférieurs à ceux habituellement observés le jour de Noël. Le directeur médical national du NHS, le professeur Sir Stephen Powis, déclare que ces grèves "sans précédent" sont "extrêmement difficiles, presque tous les soins de routine étant pratiquement paralysés" et appelle le grand public à utiliser les services du NHS "à bon escient" pendant la grève. IMAGES