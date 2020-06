Assurance-vie: davantage de rentabilité avec les contrats Euro-croissance

Les fonds Euro-croissance ne font pas (encore?) recette

A la fin 2018, les fonds euro-croissance représentaient un encours de 2,5 milliards € pour plus de 1.700 milliards € investis en assurance-vie. Un succès en demi-teinte lié à la complexité de ce type de contrat. Les choses pourraient toutefois changer à l'avenir, à la faveur des simplifications introduites par la loi PACTE visant à rendre l'euro-croissance plus compréhensible et attractif. Les nouveaux contrats permettent à l'épargnant de connaître plus simplement le rendement de son fonds euro-croissance et de comparer plus facilement sa performance à celle des fonds des autres assureurs.