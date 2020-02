Recyclage: la Chine n'importe plus de déchets, un centre de Charente déborde

AFP Video • 26/02/2020 à 15:29

Des murs de déchets bouchent des entrées: le centre de tri de Mornac, en Charente, déborde. Car la Chine n'importe plus depuis l'an dernier les déchets occidentaux, comme les vieux papiers et cartons venus d'Europe. Et car plusieurs papeteries en France sont menacées de fermeture.