information fournie par AFP Video • 08/10/2022 à 09:56

"Non, on ne coupe pas des têtes" : Yannick Jadot et Sandrine Rousseau dénoncent "la brutalisation" des propos de Jean-Luc Mélenchon dans un tweet évoquant la Révolution française et consacré à la "marche" du 16 octobre dont l'organisation leur est commune.