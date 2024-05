Le Saoudien Aramco annonce une baisse de son bénéfice net de 14,5% au premier trimestre

( AFP / FAYEZ NURELDINE )

Le géant pétrolier Saudi Aramco a annoncé mardi un bénéfice net de 27,27 milliards de dollars au premier trimestre, en baisse de 14,5% par rapport à la même période de l'année dernière, le royaume du Golfe ayant maintenu ses réductions de production d'or noir.

"Le bénéfice net pour le premier trimestre 2024 est de 102,27 milliards de SAR (27,27 milliards de dollars), contre 119,54 milliards de SAR (31,88 milliards de dollars) pour le même trimestre en 2023", a indiqué le groupe dans un document transmis à la Bourse saoudienne, expliquant que "la baisse était principalement le résultat d'une diminution du volume de pétrole brut vendu".

Premier exportateur mondial de brut, l'Arabie saoudite produit actuellement environ neuf millions de barils par jour (bpj), bien en dessous de sa capacité de 12 millions de bpj.

Cette situation fait suite à une série de réductions de production remontant à octobre 2022, lorsque les pays producteurs de pétrole de l'OPEP+, que Ryad codirige avec Moscou, a annoncé une réduction de sa production de deux millions de barils par jour pour faire remonter les prix.

En plus de cette réduction, l'Arabie saoudite et plusieurs autres membres de l'OPEP+, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, ont accepté en avril 2023 de réduire leur production de plus d'un million de bpj. Après une réunion de l'OPEP+ en juin 2023, l'Arabie saoudite a annoncé une nouvelle réduction d'un million de bpj.

En mars, le ministère saoudien de l'Energie a déclaré que la dernière réduction en date, qui a pris effet en juillet 2023, serait prolongée jusqu'au deuxième trimestre 2024, après quoi "ces volumes de réduction supplémentaires seront restitués progressivement en fonction des conditions du marché".

Aramco est le joyau de l'économie saoudienne, et le dirigeant de facto du pays, le prince héritier Mohammed ben Salmane, a cruellement besoin des recettes pétrolières pour financer un ambitieux programme de réformes économiques et sociales connu sous le nom de Vision 2030, qui vise à préparer le pays à l'après-pétrole.