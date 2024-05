Les marchés européens attendus encore en légère hausse

(AOF) - Les Bourses européennes devraient encore légèrement progresser à l'ouverture de la séance ce mardi. Le CAC 40 gagnerait 0,25%. A 8h45, les investisseurs prendront connaissance des données sur l'emploi salarié non agricole en France au premier trimestre. Elles seront suivies des ventes au détail en zone euro à 11h. Les résultats trimestriels des entreprises vont encore faire réagir les marchés. Bouygues a accentué ses pertes au premier trimestre alors que son chiffre d'affaires a progressé. Hier, Coface a dévoilé une hausse de son bénéfice net sur cette même période.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bénéteau

Bénéteau annonce le ralentissement prévu du chiffre d'affaires de sa division Bateau. Il a chuté de 39% au 1er trimestre 2024 à 348,7 millions d'euros, en raison d'un effet de base élevé (+57% au 1er trimestre 2023) et du déstockage des distributeurs. Le fabricant de navires confirme cependant sa prévision de marge opérationnelle de 7% à 10% pour 2024 grâce à "la stratégie d'innovation et de montée en gamme", et aux "mesures d'adaptation industrielle prises en début d'année".

Bouygues

Au premier trimestre 2024, le résultat opérationnel courant des activités de Bouygues ressort à 26 millions d’euros, soit une progression de 17 millions d’euros sur un an. Cette amélioration est largement portée par Equans, dont le ROCA progresse de 35 millions d’euros sur la période. Le ROCA de Bouygues Immobilier recule de 26 millions d’euros sur la période, en raison de la forte baisse de son activité, les mesures d’adaptation étant progressivement mises en place et ayant à produire leurs effets. Le chiffre d'affaires du groupe sur ce trimestre atteint 12,3 milliards d'euros.

Coface

Coface a enregistré au premier trimestre un résultat net, part du groupe, de 68,4 millions d’euros, en hausse de 11,9%. Le résultat opérationnel courant a progressé de 18,2% à 106,8 millions d’euros. L’expert en assurance-crédit internationale affiche un ratio de sinistralité net de 35,8%, en amélioration de 4,9 points et un ratio combiné net de 63,1%, en amélioration de 3,2 points. Le chiffre d'affaires est ressorti à 464 millions d'euros, en repli de 2,4%. Il est en baisse de 1,6% à périmètre et taux de change constants.

Elis

Le chiffre d’affaires d'Elis au premier trimestre 2024 est en croissance de 7,8% à 1,09 milliard d'euros. "Cette croissance est tirée par les nombreuses initiatives commerciales du groupe visant à tirer profit de l’externalisation en cours dans de nombreux secteurs ; les ajustements de prix mis en place en 2023 et au début de l’année 2024 pour compenser l’inflation de nos coûts contribuent également largement à la bonne performance trimestrielle", a déclaré Xavier Martiré, président du directoire d’Elis.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie ont reculé de 0,4% en Allemagne en mars contre un consensus de +0,4% après une baisse de 0,8% le mois précédent.

En France, les données sur la balance commerciale en mars et celles sur l'emploi salarié non agricole au premier trimestre seront dévoilées à 8h45.

En zone euro, les données sur les ventes au détail en mars seront publiées à 11h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,13% à 1,0757 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé en légère hausse une séance marquée par des statistiques économiques européennes favorables. La croissance de l'activité de la zone euro s'est accélérée pour afficher en avril son rythme le plus soutenu depuis onze mois. Du côté des valeurs, Atos a clôturé dans le rouge après la présentation de 3 offres de restructuration. La quatrième a été retoquée. L'indice CAC 40 a gagné 0,49% à 7996,64 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,70% à 4955,75 points. La Bourse de Londres était fermée aujourd'hui.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé à nouveau dans le vert poursuivant ainsi leur mouvement haussier, après la publication vendredi des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis en avril. Le nombre de créations d’emplois a été plus faible que prévu sur ce mois : 175 000 postes contre un consensus de 238 000. Côté valeurs, l'action Berkshire Hathaway progresse légèrement après avoir dévoilé vendredi soir un bénéfice opérationnel supérieur aux attentes et la cession de 13% de sa participation dans Apple. Le Dow Jones a gagné 0,46% à 38852,27 points et le Nasdaq a avancé de 1,19% à 16349,25 points.