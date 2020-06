Municipales: à Paris, Agnès Buzyn prend "acte des résultats" et félicite Anne Hidalgo

AFP Video • 28/06/2020 à 23:19

SONOREAgnès Buzyn "prend acte des résultats" et adresse ses "sincères et républicaines félicitations" à Anne Hidalgo, qui triomphe aux municipales dans la capitale. La candidate LREM termine troisième loin derrière la maire sortante PS et derrière la candidate LR Rachida Dati.