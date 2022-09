Les livraisons par drone apparaissent dans le ciel américain

information fournie par AFP Video • 30/09/2022 à 22:01

Annoncées depuis des années, la livraison par drone est devenue une réalité dans certaines parties des États-Unis. Au Texas, près de Dallas, Wing, une filiale d'Alphabet, la maison mère de Google, propose désormais ce service. En moins d'un quart d’heure, ce que vous avez commandé sur votre téléphone est livré dans votre jardin... par les airs. L'entreprise met en avant des livraisons plus sûres, plus écologiques, plus rapides et moins chères.