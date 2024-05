Les indices américains attendus en hausse, Novavax en vedette

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en légère hausse pour cette dernière séance de la semaine. Les résultats des entreprises continuent de pleuvoir. Novavax est attendue en très forte hausse après l’annonce de son contrat de licence avec Sanofi . Coherus et Insulet ont en revanche déçu les investisseurs et sont attendues en baisse. L'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan est attendu dans l'après-midi. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P progressent de 0,30% et ceux du Nasdaq de 0,38%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en territoire positif. La baisse des rendements des bons du Trésor américain a profité aux actions. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus élevées que prévu tandis que les stocks américains de gaz ont progressé moins fort que prévu. Airbnb a fléchi dans le sillage de l'annonce de perspectives décevantes. Le Dow Jones, qui a fini dans le vert pour une septième séance consécutive, a gagné 0,85% à 39385 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,27% à 16346 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en mai sera communiqué à 16h00.

Les valeurs à suivre

Coherus

Coherus Biosciences est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats. La biotech spécialiste d’oncologie affiche une perte nette par action ajustée diluée réduite à 0,32 dollar, contre 0,75 dollar par action il y a un an, mais les investisseurs attendaient 0,24 dollar. Le chiffre d’affaires en progression à 77 millions de dollars contre 32,42 millions il y a un an, mais le consensus était à 80,25 millions. La biotech doit la majeure partie de son chiffre d’affaires à son produit Udenyca : 42,7 millions de dollars, en hausse de 63% sur un an.

Insulet

Insulet, spécialiste de la technologie des pompes à insuline avec sa marque Omnipod, a annoncé un bénéfice pour le premier trimestre inférieur aux attentes du marché, plombé par des dépenses de marketing plus élevées : 23 cents par action sur une base ajustée contre des prévisions de 39 cents. La société affiche une hausse de 23% de ses revenus à 441,7 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, au-dessus de l'estimation de 424,05 millions de dollars.

Moderna

Moderna est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que la Food and Drug Administration lui a annoncé que l'examen de la demande de licence de produits biologiques (BLA) déposée par Moderna pour son produit ARNm-1345, le vaccin expérimental contre le virus respiratoire syncytial (VRS), prendrait plus de temps que prévu. "En raison de contraintes administratives", il ne devrait pas être achevé avant la fin du mois de mai, et non dès le 12 mai comme prévu initialement.

Novavax

Novavax est attendue en très forte hausse en pré-marché à Wall Street après l’annonce de son contrat de licence avec Sanofi sur les vaccins, qui l’amène à relever substantiellement ses objectifs. La biotech américaine cotée au Nasdaq s’attend désormais à un chiffre d’affaires annuel compris entre 970 millions et 1,17 milliard de dollars, contre 800 millions à 1 milliard précédemment. Après le premier paiement d'étape de 500 millions de dollars, le contrat pourrait lui rapporter 1,2 milliard de dollars.