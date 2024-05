Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: nouveau record absolu (8.257), après DAX, AEX, FT-100 information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 16:23









(CercleFinance.com) - Le CAC40 réalise non seulement un 5/5 à la hausse mais aligne 6 séances de hausse consécutives.

Le CAC affichait vers 11H05 un score de 8.257Pts qui constitue le nouveau record absolu (8253 points) : le record absolu de clôture du 28 mars (8.206) a 99% de chances d'être battu ce soir puisque l'indice gravite vers 8.230 et que Wall Street est en hausse de +0,4% (en fait, c'est très exceptionnel, les 3 principaux indices US affichent le même score à 0,01% près).



Les records absolus pleuvent en Europe depuis 10 jours : ce fut d'abord la bourse de Londres avec le FT-100, puis Amsterdam vendredi dernier (l'AEX aligne une série fantastique de 6 records en séances consécutives), puis ce fut Francfort (le DAX aligne un 3ème record, les 18.800 ont été franchis) puis voici l'indice parisien au-delà des 8.250, notamment tiré par Legrand (+3,1%) et Société Générale (+2%) malgré des volumes complètement dérisoires, avec moins de 900 ME échangés en plus de 7 heures.



Le CAC40 engrange près de +4% cette semaine avec des volumes quotidiens de 2,3MdsE : jamais le CAC n'avait battu, en 36 ans d'historique, un record avec aussi peu de volumes cumulés à l'achat en une semaine... jamais.



Il n'y a pas d'acheteurs (flux insignifiants) mais il n'y a surtout plus aucun vendeur : à ce degré d'inexistence, c'est également du jamais vu.



Alors qu'une semaine quasiment vierge de tout publication de 1er plan s'achève, les investisseurs vont étudier avec attention les indicateurs économiques des prochains jours.



Les intervenants tenteront d'y déceler de nouveaux indices concernant le calendrier des prochaines baisses de taux, aux Etats-Unis comme en Europe, et d'évaluer les chances de poursuite du rally des actions.



Cet après-midi, les investisseurs ont découvert l'indice de confiance du consommateur américain établi par l'Université du Michigan.

Le moral des ménages américains est retombé de pratiquement -10Pts en mai, à 67,4 : c'est son plus bas niveau depuis six mois, selon les chiffres préliminaires de l'enquête de l'Université du Michigan dévoilés ce vendredi (les analystes prévoyaient un repli bien moins marqué, autour de 76,2).



Dans le détail, la composante des conditions actuelles a reculé à 68,8 contre 79 le mois passé, tandis que celle des anticipations ressort à 66,5 après 76 en avril.



Les rendements des bons du Trésor américain sont malgré tout en hausse de +4Pts à 4,49% pour les titres à dix ans et 4,847% pour le '2 ans', affichant lui aussi +4Pts.

En Europe, Bunds (2,497%) et OAT (3,010%) sont peu changés mais la lourdeur l'emporte.

Les marchés qui pariaient sur un assouplissement de 25 points de base des taux de la Banque centrale européenne (BCE) le mois prochain semblent un peu moins sûrs d'eux.



Le Brent cède 0,1%, à 84$/baril, tandis que l'once d'or gagne 2,6%, à 2.370$/l'once : c'est le mouvement de marché le plus marquant en ce vendredi.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Sanofi annonce la conclusion d'un accord de licence co-exclusif avec Novavax, pour la co-commercialisation d'un vaccin Covid-19 et le développement de vaccins combinés grippe-Covid-19, ainsi qu'une prise de participation minoritaire de moins de 5% dans Novavax.



Viel & Cie affiche un chiffre d'affaires consolidé en croissance de 3% (+5,2% à cours de change constant) à 299 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, par rapport à la même période de l'année précédente.



Enfin, Renault présentera aujourd'hui, sur le circuit de Spa Francorchamps (Belgique), le premier prototype roulant de son Alpine Alpenglow Hy4 équipé d'un moteur thermique à hydrogène.







