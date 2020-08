Italie: des migrants arrivent sur l'île de Lampedusa

AFP Video • 01/08/2020 à 17:17

IMAGESLes migrants continuent d'arriver sur les navires des autorités italiennes à destination de l'île de Lampedusa, après que les garde-côtes aient sauvé plus de 250 personnes tôt le matin et que d'autres aient été secourus en mer et amenés à Lampedusa par la police de la Guardia di Finanza. Des manifestants du parti de droite "Italie d'abord" se jettent à l'eau pour protester contre les arrivées.