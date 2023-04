Hassan Diab condamné à la perpétuité: son avocat Me Bourdon dénonce une "mission impossible"

information fournie par AFP Video • 22/04/2023 à 12:33

"Obtenir l'acquittement dès lors qu'il s'agit d'un des attentats les plus graves, et même si le dossier est extrêmement fragile, même avec des signaux très faible de culpabilité, dans ce pays, c'est devenu mission impossible", a déploré Me William Bourdon, avocat du Libano-Canadien Hassan Diab, après l'annonce du verdict condamnant en son absence l'unique accusé de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic à la réclusion criminelle à perpétuité.