USA: la confiance des consommateurs en avril au plus bas depuis juillet 2022 (Conference Board)

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis est tombée en avril à son plus bas niveau depuis juillet 2022, ceux-ci, préoccupés par les prix toujours élevés, se montrant plus pessimistes quant aux conditions économiques, d'emploi, et sur l'évolution de leurs revenus.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

L'indice mesurant cette confiance s'est établi à 97 points, selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi, contre 103,1 points en mars, un chiffre par ailleurs révisé à la baisse.

Cela a déçu les analystes qui tablaient sur 103,5 points, selon le consensus de Market Watch.

"Les consommateurs étant devenus moins positifs quant à la situation actuelle du marché du travail et plus préoccupés par les futures conditions d'activité, la disponibilité des emplois et les revenus", a commenté Dana Peterson, cheffe économiste du Conference Board, citée dans le communiqué.

Néanmoins, ajoute-t-elle, "l'optimisme quant à la situation actuelle continue de largement compenser les inquiétudes quant à l'avenir".

Et, alors que l'inflation est repartie à la hausse depuis le début de l'année, "les niveaux de prix élevés, en particulier pour l'alimentation et l'essence, dominaient les préoccupations des consommateurs, la politique et les conflits mondiaux venant en deuxième position", souligne encore Dana Peterson.

L'inflation était de 2,7% sur un an en mars, contre 2,5% en février, selon l'indice PCE, privilégié par la Fed, et de à 3,5% sur un an selon l'indice CPI, sur lequel sont notamment indexées les retraites.

Ce rebond de l'inflation pénalise les consommateurs à double titre. D'une part, ils voient leur pouvoir d'achat rogné par cette hausse des prix. D'autre part, cela repousse de plusieurs mois le moment où les taux d'intérêt commenceront à baisser.

La banque centrale américaine (Fed), veut éviter que les prix recommencent à flamber. Elle se réunit mardi et mercredi.

Un autre indice de la confiance des consommateurs, celui de l'Université du Michigan, a enregistré un léger recul en avril, se dégradant chez les ménages les plus âgés mais s'améliorant chez les plus jeunes.