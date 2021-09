Assistant administratif: recourir à ses services peut vous rapporter gros!

Faites appel à une aide administrative, si vous manquez de temps pour gérer vos papiers crédit photo : Getty Images

Faire appel à une aide administrative à domicile peut être judicieux si vous manquez de temps pour vous occuper de vos affaires personnelles. De la rédaction d’une simple lettre à des prestations d’investigation, ce service vous permet de bénéficier d’aides ou de réductions fiscales. Mieux, il est éligible au crédit d’impôt lié aux aides à la personne à domicile.

Sommaire:

Vous n’avez tout simplement pas le temps de vous occuper de vos démarches administratives? Les courriers s’entassent chez vous et la rédaction du moindre document administratif vous angoisse? Et même, votre procrastination finit par vous coûter de l’argent. Vous répondez toujours trop tard et vous finissez par payer une pénalité. Pire, vous ne saviez même pas que vous étiez éligible à une aide pourtant très intéressante. Il est temps de déléguer cette tâche à une personne de confiance.

Une aide administrative est une personne qualifiée à remplir ce type de missions. Elle peut prendre en charge la rédaction d’une lettre, répondre à un courrier, remplir un dossier (par exemple pour l’inscription de votre enfant à la crèche), demander l’obtention d’une aide ou d’un remboursement (pour des travaux dans votre habitation comme MaPrimeRénov’ ou pour l’achat d’un vélo électrique…) ou encore vous assister lors de votre ou vos déclarations d’impôts.

Pour les personnes âgées, isolées ou en situation de handicap, l’aide à domicile peut également être un moyen de garder le contact avec l’extérieur. Elle peut prendre des rendez-vous médicaux en ligne, télécharger une facture ou vous apprendre quelques bases en informatique.

L’intervention d’une aide administrative peut être ponctuelle et liée à un contexte précis. En cas de maladie, vous avez besoin d’une assistance pour répondre à des courriers, prendre des rendez-vous pendant votre convalescence. En cas de décès d’un proche, cette aide peut également vous apporter un peu de réconfort en déléguant en grande partie les tâches administratives dont on n’a pas forcément envie de s’occuper durant cette période de deuil (demande de pension de réversion, versement du capital-décès d’une assurance…).

Si l’aide administrative accompagne la personne dans ses démarches, elle ne la remplace pas pour autant et n’endosse aucune responsabilité. Elle vous apportera néanmoins l’assistance nécessaire dans la rédaction des documents. En tant qu’experte, elle vous apportera des conseils pour mieux gérer votre patrimoine ou votre situation fiscale. Vous pourrez bénéficier de ses compétences pour apprendre l’existence d’une aide ou d’un régime fiscal plus favorable à votre situation ou profil. Cette personne doit vous inspirer confiance. Tenue au secret professionnel, elle sera amenée à consulter vos documents personnels.

En plus de vous rendre service, en cas d’intervention à domicile, cette aide administrative peut vous permettre de réduire votre imposition. En effet, comme tous services à la personne à domicile, vous pourrez profiter de 50% de réduction d’impôt ou de crédit d’impôt sur le montant des dépenses. Ces dernières étant plafonnées à 12.000 euros par an et par foyer fiscal.

Personne indépendante ou société spécialisée dans l’aide à domicile? Dans les deux cas, veillez à ce que la personne intervienne bien chez vous. Dans le cas contraire, vous ne serez plus éligible à la réduction d’impôt. Il est aussi important de prendre garde à la manière dont vous allez la rémunérer (carte bancaire, virement, chèque, CESU…). Les paiements en espèces n’ouvrent plus l’éligibilité au crédit d’impôt aux services à la personne à domicile.

Avant de faire appel à un tel soutien, il est important de bien évaluer vos besoins. Êtes-vous une personne âgée souhaitant obtenir une petite assistance régulière pour quelques courriers? Ou souhaitez-vous une expertise fiscale pour obtenir une aide lors de la déclaration de vos revenus? Le service n’est pas le même et ne coûte pas le même prix selon les prestations attendues: de 25 euros à 50 euros HT de l’heure pour une prestation de base se limitant à la rédaction de courrier simple et au classement de quelques documents. Ce sera plus élevé en cas d’expertises juridiques plus qualifiées.