Football : décès de Paco Gento à 88 ans, légende du Real Madrid avec 6 victoires en Coupes d'Europe

information fournie par France 24 • 18/01/2022 à 15:19

Le Real Madrid a annoncé mardi matin le décès à 88 ans de Paco Gento, légende du club espagnol entre 1953 et 1971 et unique joueur de l'histoire à avoir remporté six Coupes d'Europe des clubs champions.