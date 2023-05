information fournie par AFP Video • 31/05/2023 à 15:25

Les attaquants Christopher Nkunku et Ousmane Dembélé reviennent en équipe de France dans la liste dévoilée par le sélectionneur Didier Deschamps pour les matches de qualifications à l'Euro-2024 contre Gibraltar et la Grèce, les 16 et 19 juin. "Il a retrouvé la pleine forme", souligne le sélectionneur. SONORE