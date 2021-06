Euro-2021: le malaise du Danois Christian Eriksen provoque une immense frayeur

France 24 • 13/06/2021 à 11:08

Le malaise en plein match de l'attaquant danois Christian Eriksen, évacué après avoir été longuement réanimé sur le terrain, a marqué la deuxième journée du championnat. Le joueur va mieux et la rencontre face à la Finlande a pu se terminer, avec une victoire finale à Copenhague des Finnois 1 but à 0. La Suisse et le pays de Galles ont fait match nul (1-1) tandis que la Belgique a réussi son entrée dans le championnat en s'imposant largement face à la Russie (3-0). Retrouvez les analyses de nos invités et les reportages des correspondants de France 24.