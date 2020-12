Etats-Unis: Hollywood Boulevard vide au premier jour du confinement à Los Angeles

AFP Video • 08/12/2020 à 09:17

Hollywood Boulevard est presque désert à Los Angeles, alors que plus de 20 millions de personnes vivant en Californie du Sud entrent en confinement pour trois semaines. Les Etats-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie avec plus de 282.300 décès pour plus de 14.764.000 cas recensés.