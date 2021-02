AFP Video • 23/02/2021 à 20:40

Dix orangs-outans ont été transportés par hélicoptère et relâchés dans leur habitat naturel sur l'île de Bornéo en Indonésie. C'est la première opération du genre organisée depuis un an, en raison de la pandémie qui menace aussi ces primates. A group of 10 apes -- shuttled inside transport cages encased in netting -- took to the air this month to avoid days-long land and sea routes that could expose them to coronavirus.