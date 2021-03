AFP Video • 06/03/2021 à 13:48

IMAGES Le cinéma AMC Empire 25 près de Times Square à New York rouvre pour la première fois depuis mars 2020. Les cinémas de New York, qui avaient fermé leurs portes l'an dernier en raison de la pandémie de Covid-19, rouvrent à 25% de leur capacité, ou avec un maximum de 50 spectateurs par projection. Le port du masque et le respect des distances physiques est obligatoire à l'intérieur des cinémas.