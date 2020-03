Coronavirus : en Californie, un hôpital de campagne pour se préparer au pic de Covid-19

AFP Video • 28/03/2020 à 16:13

Face à la recrudescence attendue des cas de coronavirus, le comté de Riverside - à l'est de Los Angeles - a transformé un bâtiment de son centre des congrés en hôpital de campagne de 125 lits pour soigner les futurs patients. Bien que l'électricité et la climatisation soient installées et que les lits aient été disposés, il reste à recruter du personnel médical.