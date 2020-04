Coronavirus: Bordeaux déserte vue du ciel

AFP Video • 05/04/2020 à 18:06

Malgré un beau soleil et des températures printanières, Bordeaux vit à l'heure du confinement: les quais traditionnellement très fréquentés sont déserts, tout comme le miroir d'eau et les places historiques où les marchés n'ont plus le droit de se tenir. L'AFPTV a pu survoler la ville, à bord de l'hélicoptère de la gendarmerie qui contrôle le respect des mesures de confinement.