Cinémas, salles de sport, musées: réouverture le 2 ou le 22 juin (Philippe)

AFP Video • 28/05/2020 à 20:07

SONORELes musées, monuments, lacs et plages vont rouvrir partout en France le 2 juin, et les cinémas le 22 juin, annonce Edouard Philippe. Pour les salles de spectacle, théâtres, salles de sport et piscines, ce sera le 2 juin en zones vertes, et le 22 juin en zones orange, précise le Premier ministre.