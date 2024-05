COLONNE-Les volumes de transactions augmentent alors que les investisseurs reviennent vers les métaux de base : Andy Home

Les négociants en métaux de base connaissent à nouveau une période faste. Plus de 17 millions de contrats ont été négociés sur le London Metal Exchange (LME) en avril, ce qui en fait un mois record en termes de volume. Exprimée en volume quotidien moyen, l'activité a été la deuxième plus élevée jamais enregistrée après avril 2018. Ce mois-là, le gouvernement américain avait annoncé des taxes à l'importation sur l'aluminium, ce qui avait bouleversé la structure du commerce mondial et généré un pic de volume exceptionnel sur le contrat aluminium du LME. Cette fois-ci, le regain d'activité s'est répercuté sur les six contrats de métaux de base du LME. Même le nickel est de nouveau en pleine reprise. Les volumes ont chuté précipitamment à la suite de la suspension du marché par le LME et de l'annulation des transactions en mars 2022. Le mois dernier, l'activité a doublé par rapport à l'année précédente et les volumes ont été les plus élevés depuis février 2022. Il ne s'agit toutefois pas d'un phénomène exclusivement londonien. Son homologue américain CME Group CME.O a enregistré des volumes records de cuivre sur les contrats à terme et les contrats d'option en avril. Le Shanghai Futures Exchange (ShFE) a vu son activité rebondir le mois dernier après un premier trimestre médiocre. Les métaux industriels sont de nouveau dans le collimateur des investisseurs et les trois plus grandes bourses de métaux du monde en profitent toutes. REPRISE AU LME Les volumes quotidiens moyens du LME ont augmenté de 35 % au cours des quatre premiers mois de l'année, marquant une accélération de la tendance à la croissance qui s'est amorcée vers le milieu de l'année dernière. L'activité sur la bourse vieille de 147 ans, qui appartient à Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) 0388.HK , a chuté chaque année entre 2019 et 2022. Les métaux industriels n'ont pas la faveur des investisseurs. Le manque d'engagement a été exacerbé par une perte de confiance dans le LME après la crise du nickel de 2022. Cette année-là, les volumes quotidiens moyens ont chuté de 7,6 % par rapport à 2021. La Haute Cour britannique a justifié la décision du LME d'annuler les transactions sur le nickel dans une décision rendue en novembre 2023 . Cette décision et le traitement accéléré des nouvelles marques de nickel par la bourse sont à l'origine d'un regain d'activité. Les volumes de contrats à terme sur le nickel se sont élevés à 1,34 million de contrats le mois dernier, contre une moyenne mensuelle de 1,33 million au cours de l'année 2021. Les volumes d'options de 195 423 contrats représentaient le total mensuel le plus élevé depuis mai 2014. Il n'y a pas que le nickel. Les volumes de plomb ont augmenté de 52 % en glissement annuel entre janvier et avril, le zinc de 44 %, l'étain de 42 %, l'aluminium de 34 % et le cuivre de 24 %. Le taux de croissance relativement faible du cuivre reflète le fait que l'activité a commencé à s'accélérer plus tôt sur ce marché que sur les autres marchés du LME. En effet, le cuivre est actuellement la star des marchés des métaux de base. LE CUIVRE BRILLE DE MILLE FEUX Le cuivre à trois mois du LME CMCU3 a augmenté de 25 % depuis février et se négocie maintenant au-dessus du niveau de 10 000 $ par tonne métrique pour la première fois depuis avril 2022. Ce mouvement a été alimenté par des investisseurs pariant sur la combinaison d'une reprise de l'industrie manufacturière mondiale et d'un stimulant de la demande de transition énergétique. Les fonds ont augmenté les positions longues sur le contrat de cuivre HGcv1 du CME à 132 622 contrats, selon le dernier rapport Commitments of Traders, le plus haut niveau depuis janvier 2018. Les positions courtes, cependant, sont nettement plus élevées qu'à l'époque, ce qui témoigne d'une plus grande activité spéculative bidirectionnelle sur le marché. Cela se reflète dans les volumes de transactions sur les trois bourses des métaux. Les volumes de cuivre du LME, y compris les options, ont dépassé la barre des quatre millions de lots le mois dernier pour la première fois depuis juin 2016. L'activité des contrats à terme du CME a franchi la barre des quatre millions de contrats pour la toute première fois, tandis que les options mensuelles de la bourse américaine ont vu leurs volumes presque quadrupler en glissement annuel pour atteindre 404 739 contrats en avril. De nouveaux records mensuels ont également été enregistrés pour le nouveau contrat micro-cuivre du CME et sa série d'options hebdomadaires. La Chine a également participé à la fête du cuivre. Le ShFE a vu l'activité des contrats à terme sur le cuivre plus que doubler en glissement annuel pour atteindre 6,3 millions de contrats en avril, tandis que l'activité des options a établi un nouveau record mensuel de 2,5 millions de contrats. RETOURNEMENT DE SITUATION À SHANGHAI L'activité commerciale a chuté sur le tableau des métaux de base du ShFE au cours du premier trimestre de cette année, la crise prolongée de l'immobilier en Chine ayant jeté une ombre sur le secteur des métaux industriels. Cependant, le mois d'avril a marqué un brusque changement de tendance, avec des volumes en hausse par rapport à l'année précédente pour les six contrats de métaux de base. Le cuivre a été le plus performant, mais les volumes de zinc ont augmenté de manière impressionnante de 76 % en glissement annuel en avril, les volumes de nickel de 61 %, l'aluminium de 59 % et le plomb de 55 %. À titre de comparaison, le contrat sur les barres d'armature en acier du ShFE a vu son activité se contracter pour le onzième mois consécutif en avril, avec des volumes en baisse de 24 % sur les quatre premiers mois de l'année. Le contrat des bobines laminées à chaud s'est mieux comporté, mais les volumes sont restés stables par rapport à l'année précédente en janvier-avril. Les différences entre les contrats de métaux ferreux et non ferreux suggèrent que les investisseurs chinois font la distinction entre les métaux les plus exposés au secteur immobilier en difficulté et ceux qui sont liés aux nouveaux secteurs de l'énergie tels que les panneaux solaires et les véhicules électriques. LES MATIÈRES PREMIÈRES DE NOUVEAU EN VOGUE La ruée vers le secteur des métaux de base n'est pas isolée. Les investisseurs ont également investi dans l'or et, dans une moindre mesure, dans l'argent. Selon les analystes de Citi, les fonds négociés en bourse de matières premières, qui tendent à être dominés par les investisseurs particuliers en métaux précieux, sont actuellement évalués à 392 milliards de dollars, soit un peu moins que les niveaux records atteints au cours des premiers jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La banque estime que plus de 30 milliards de dollars de fonds ont afflué dans le secteur des matières premières depuis le début de l'année. Le total des actifs sous gestion a augmenté de 7 % en glissement mensuel et de 11 % en glissement annuel pour atteindre 767 milliards de dollars en avril. Les secteurs des métaux précieux et des métaux de base se taillent actuellement la part du lion dans cet enthousiasme spéculatif pour les biens durables. Le LME, désireux de reléguer deux années difficiles dans les livres d'histoire, ne peut qu'espérer que la tendance se poursuive. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.