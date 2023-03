Patrimoine: comment réduire les inégalités hommes/femmes au sein du couple?

Hommes et femmes peuvent prendre des dispositions pour optimiser leur épargne et leurs dépenses au sein du couple ( crédit photo : GettyImages )

Les inégalités de patrimoine persistent au sein des couples. Il est pourtant possible de réduire ce fossé. Meilleure répartition des dépenses communes, vigilance sur la fiscalité du ménage, investissements communs : comment organiser l’égalité patrimoniale au sein de votre couple ?

Sommaire:

Les écarts de richesse entre hommes et femmes ont quasiment doublé en 20 ans

1. Contribuez aux dépenses à hauteur de vos revenus

2. Établissez une juste répartition des tâches domestiques

3. Égalité patrimoniale au sein du couple: investissez à deux

4. Fiscalité: pensez au taux individualisé

Les écarts de richesse entre hommes et femmes ont quasiment doublé en 20 ans

Récemment, des études ont mis en lumière les inégalités financières au sein des ménages. D’après Nicolas Frémeaux et Marion Leturcq, chercheurs à l’Ined (Institut national d’études démographiques), l’écart de patrimoine entre hommes et femmes vivant en couple serait passé de 9% en 1998, à 16% en 2015. Soit de 7.000 euros à 24.500 euros. Selon le rapport Wealth and Gender in Europe réalisé pour la Commission européenne en 2017, la France compterait parmi les pays où la différence de patrimoine entre les hommes et les femmes est la plus élevée.

Comment expliquer ce phénomène? Nicolas Frémeaux et Marion Leturcq mettent en avant une «individualisation des patrimoines». Autrefois, le régime matrimonial le plus répandu était celui de la communauté de biens réduits aux acquêts . Tous les biens acquis pendant le mariage appartenaient aux deux membres du couple, à égalité. Ce modèle a été remis en cause par la montée de l’union libre et du régime de la séparation de biens. Entre 1998 et 2015, la part du patrimoine détenue en tant que biens propres au sein des couples est passée de 18% à 27%. 76% de l’augmentation de cette part dans la richesse des couples tient à la décision d’opter pour un régime matrimonial permettant aux conjoints de garder leurs biens séparés. La part restante s’explique par l’héritage et le patrimoine acquis avant le début de la relation.

1. Contribuez aux dépenses à hauteur de vos revenus

Lors d’une analyse financière de votre ménage, vous pouvez lister toutes les dépenses communes du quotidien: emprunt(s), charges, alimentation, abonnements… Les époux doivent contribuer aux charges du ménage à hauteur de leurs revenus respectifs. Il arrive que celui qui a le plus gros salaire rembourse le crédit immobilier ou l’achat du véhicule familial. Cela correspond à la constitution d’un patrimoine. En parallèle, l’autre conjoint prend en charge les dépenses domestiques courantes (courses, sorties…), sans constituer de patrimoine.

Il est important d’éviter cette répartition des dépenses. Pour cela, vous pouvez ouvrir un compte commun: il sert à payer toutes les dépenses communes. Chacun l’alimente au prorata de ses ressources. Ainsi, le conjoint moins fortuné évite de rogner sur sa capacité d’épargne en dépensant autant que son conjoint.

Tous les ans, la situation doit être réexaminée. Le moment de la déclaration de revenus constitue l’occasion de réajuster la répartition des dépenses.

2. Établissez une juste répartition des tâches domestiques

L’enquête Emploi du temps de l’Insee (2010) montre que les femmes en couple avec enfant(s) consacrent en moyenne 34 heures par semaine aux tâches domestiques, contre 18 pour les hommes. Leur activité professionnelle en pâtit directement. D’autre part, les femmes ont tendance à choisir un poste moins bien rémunéré, mais plus proche de leur domicile.

Dans son ouvrage intitulé Le Couple et l’argent. Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes , la journaliste Titiou Lecoq montre que le couple accentue les inégalités: 5 ans après l’arrivée d’un enfant, les femmes perdent environ 25% de leurs revenus salariaux. Deux causes principales sont possibles: l’instauration d’un temps partiel et la diminution des opportunités professionnelles.

Le rapport Wealth and Gender in Europe recommande d’encourager les hommes à s’investir davantage dans les activités domestiques, et les femmes dans leurs activités professionnelles. Ces dernières auraient accès à plus d’opportunités patrimoniales, à commencer par les plans d’épargne entreprise (PEE).

3. Égalité patrimoniale au sein du couple: investissez à deux

Le rapport Wealth and Gender in Europe fait état de comportements spécifiques aux femmes. Par exemple, elles ont une plus forte tendance à épargner plutôt que d’investir et d’oser des placements financiers risqués. Or, les gains de ces placements dynamiques peuvent être plus importants. Au sein d’un couple, il est recommandé d’investir à deux. Les comportements complémentaires des deux membres du couple peuvent optimiser le patrimoine commun. Cela contribue également à augmenter la richesse globale du ménage tout en minorant le risque sur le patrimoine, car il est davantage diversifié. De plus, vous pouvez doublonner les produits d’épargne pour bénéficier deux fois d’éventuels avantages fiscaux liés à leur détention.

Mesdames, il est temps d’oser investir Le monde de la finance reste un monde majoritairement masculin, principalement en raison de barrières psychologiques et culturelles. Manque de connaissances, manque de confiance en elles… trop de femmes ne se sentent pas légitimes pour investir. Ces schémas doivent être remis en cause.

4. Fiscalité: pensez au taux individualisé

La mise en place du prélèvement à la source début 2019 a augmenté les inégalités au sein des couples mariés ou pacsés dont les conjoints ont un écart de revenu important. En effet, la règle de l’imposition par foyer fiscal s’applique en France. Les revenus des conjoints sont globalisés pour être imposés ensemble. Le même taux d’imposition s’applique aux deux: cela défavorise le conjoint le moins bien rémunéré, le plus souvent la femme. Elle est taxée lourdement en proportion de ses revenus et perçoit un salaire net plus faible que si elle avait été imposée séparément. Dans ce cas de figure, vous pouvez demander à l’administration fiscale d’ individualiser les taux de prélèvement .