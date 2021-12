CAN-2022 au Cameroun : les spectateurs devront être vaccinés et testés

information fournie par France 24 • 17/12/2021 à 09:46

Alors que des rumeurs d'annulation de la compétition en raison de l'épidémie de Covid-19 sèment le trouble, le Cameroun et la Confédération africaine de football ont annoncé queles spectateurs de la Coupe d'Afrique des Nations devront être à la fois vaccinés et testés pour assister aux matches. La compétition doit débuter le 9 janvier. "Les supporters ne pourront accéder aux stades que s'ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72heures ou un test antigénique négatif de moins de 24heures", expliquent le Cameroun et la CAF.