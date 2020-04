Avant/après: la capitale des Philippines Manille en quarantaine

AFP Video • 02/04/2020 à 09:54

Des images avant/après montrent l'ampleur des mesures de quarantaine dans la capitale philippine, Manille, qui ont permis de désengorger la circulation et ont forcé les fidèles à ne plus assister aux activités religieuses. L'île principale de Luzon, où se trouve Manille, est en quarantaine et des dizaines de millions d'habitants sont obligés de rester chez eux alors que le nombre de cas de coronavirus dépasse les 2.000.