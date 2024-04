Des marchés européens en forme en fin de semaine

(AOF) - Les marchés européens ont fini en hausse une semaine marquée par la publication d'une pléthore de résultats de sociétés des deux côtés de l'Atlantique. L'indice CAC 40 a gagné 0,89% à 8088,24 points, ce qui lui permet de progresser de 0,82% sur la semaine. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 1,39% à 5007,64 points. Le même constat peut être dressé à Wall Street où le Dow Jones gagne 0,25%.

Au chapitre économique, la semaine s'est achevée par l'annonce d'un indice des prix PCE légèrement supérieur aux attentes. Il a augmenté de 2,7% en mars en rythme annuel, contre un consensus de 2,6% et 2,5% en février. En version core, il a progressé de 2,8% en rythme annuel comme le mois dernier, contre un consensus de 2,6%.

"Ce rapport s'ajoute à la série de chiffres indiquant que l'inflation ne diminue pas autant que prévu depuis le début de l'année et confirme qu'un assouplissement de la politique monétaire fédérale est peu probable dans l'immédiat", a expliqué Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.

Comme attendu, les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,5% en mars après une progression de 0,3% en février. La consommation a, elle, augmenté de 0,8% en mars comme le mois dernier. Elle était prévue en hausse de 0,6%.

Du côté de la cote, la séance a été riche en publication de résultats aux Etats-Unis et en Europe. Alphabet et Microsoft ont en particulier dévoilé de solides résultats trimestriels au lendemain de la sanction infligée à Meta, qui avait annoncé une forte hausse de ses investissements dans l'intelligence artificielle.

A Paris, l'indice CAC 40 a été soutenu par Saint-Gobain et TotalEnergies, dont les résultats ont été salués. Le groupe pétrolier a également annoncé qu'il réfléchissait à une cotation principale à la Bourse de New York. Les publications d'Alten et de Valeo n'ont en revanche pas trouvé grâce auprès des investisseurs.