AFP Video • 18/01/2021 à 19:56

"Le vaccin c'est comme le port du masque, ça vous protège et ça protège les autres et puis c'est un geste citoyen que tout le monde devrait accepter," lance Marc, 79 ans. Au CHU de Bordeaux, les plus âgés se pressent pour se faire vacciner alors que la campagne contre le Covid-19 a été élargie ce lundi en France à toutes les personnes de plus de 75 ans.