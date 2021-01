AFP Video • 23/01/2021 à 16:02

IMAGESDe nombreuses sections syndicales et personnalités politiques de gauche, dont les députés de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens, manifestent à Paris à l'appel des élus CGT de TUI, numéro un mondial du tourisme, "pour l'interdiction des licenciements et des suppressions d'emplois".