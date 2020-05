A l'ombre de la pandémie, Macron préside un 8-Mai sobre et sans public

AFP Video • 08/05/2020 à 12:35

Emmanuel Macron dépose une gerbe de fleurs et ravive la flamme sur la tombe du soldat inconnu, en présence du Premier ministre Édouard Philippe, des anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, et de la maire de Paris Anne Hidalgo. Une cérémonie sobre, sans public et en format restreint à cause du confinement mis en place pour ralentir l'épidémie de Covid-19.