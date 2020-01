Turquie: des travailleurs humanitaires sortent un survivant des décombres

AFP Video • 25/01/2020 à 17:34

Des travailleurs humanitaires sortent une femme - du nom d'Azize - des décombres d'un bâtiment au lendemain de son effondrement suite à un tremblement de terre qui a fait au moins 22 morts et plus de 1 000 blessés à Elazig, dans l'est de la Turquie.