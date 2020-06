Assurance-vie: optez pour une gestion profilée de vos avoirs

A savoir

Les investisseurs disposant d'un capital de plusieurs centaines de milliers d'euros peuvent bénéficier d'une gestion individualisée de leur contrat d'assurance vie. Ce mode de gestion sur mesure, réalisée exclusivement pour le compte d'un client, est proposée par les banques privées. Vous profitez ainsi d'une gestion adaptée à vos contraintes et à vos objectifs de performance et de risque. Elle s'accompagne de nombreux services annexes, et permet d'accéder à des produits financiers variés.