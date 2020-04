Pour certains New-Yorkais défavorisés, les distributions de nourriture sont le seul moyen de manger

AFP Video • 15/04/2020 à 22:57

Alors que New York subit économiquement de plein fouet la crise du coronavirus, la distribution de repas gratuits par des écoles est parfois la seule manière de pouvoir manger pour des gens défavorisés. Dans le sud est de Manhattan, le lycée NEST+M distribue des repas depuis le 16 mars. "Nos files d'attente sont de plus en plus longues," remarque la cuisinière Nicole Genao dont les cuisines préparent désormais plus de 2000 repas gratuits par jour: "je constate sans aucun doute la crise".