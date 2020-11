Macron envisage une levée du confinement le 15 décembre

AFP Video • 25/11/2020 à 09:43

Le président français Emmanuel Macron prévoit une levée du confinement le 15 décembre "si nous sommes bien arrivés autour des 5.000 contaminations par jour et environ 2.500 à 3.000 personnes en réanimation". Les déplacements entre régions seront autorisés et il sera possible de passer Noël en famille.