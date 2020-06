Les plages bondées au Royaume-Uni alors que le mercure grimpe

AFP Video • 26/06/2020 à 01:19

Des Britanniques profitent de la plage à Southend-on-Sea, sur la côte est de l'Angleterre, par l'une des journées les plus chaudes de l'année, défiant les règles de distanciation sociale alors que le pays assouplit progressivement son confinement. La visite de la plage est autorisée après l'assouplissement du contrôle des coronavirus à l'échelle nationale, mais les gens sont toujours invités à éviter les grandes foules, et les pubs et restaurants n'ouvrent pas avant le 4 juillet.