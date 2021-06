Retour de la prime défiscalisée "Macron": ce qu'il faut savoir

Une prime défiscalisée de 1.000 ou 2.000 euros va pouvoir être versée aux salariés crédit photo : Shutterstock

Le dispositif de la prime défiscalisée, dite "prime Macron", est renouvelé pour l'année 2021. Par ce biais, le gouvernement souhaite soutenir le pouvoir d'achat des salariés en ces temps de crise sanitaire et économique. Les entreprises vont pouvoir verser à leurs employés jusqu'à 1.000 euros, et même 2.000 euros dans certains cas. Notamment, les travailleurs de la "deuxième ligne" vont pouvoir bénéficier du montant le plus élevé. D'autres mesures pourraient venir encourager l'intéressement et la participation.

Sommaire:

Le retour de la prime défiscalisée, dite "prime Macron"

Le montant de la prime peut atteindre 2.000 euros, sous conditions

Le montant de la "prime Macron" peut varier au sein d'une même entreprise

Le gouvernement veut aussi favoriser la participation et l'intéressement

Mise en place en décembre 2018 par suite du mouvement de contestation des gilets jaunes, puis prolongée en 2020 en raison de la crise épidémique, le dispositif de la prime exceptionnelle et défiscalisée, dite "prime Macron", est reconduit pour 2021. Le gouvernement en a fait l'annonce le 15 mars 2021 lors de la 3e conférence du dialogue social. Son objectif est de soutenir le pouvoir d'achat des salariés. Et plus particulièrement celui des travailleurs dits de la "deuxième ligne" dans la crise sanitaire.

Qui sont les salariés de la deuxième ligne? Globalement, il s'agit des mêmes professions que celles identifiées récemment pour la vaccination, à savoir les conducteurs de bus, de ferry et de navette fluviale, les livreurs, les routiers, les chauffeurs de taxi et VTC, les contrôleurs des transports publics, les agents de nettoyage, de ramassage de déchets et des centres de tri des déchets, les agents de gardiennage et de sécurité, les caissières, employés de libre-service et vendeurs de produits alimentaires, les professionnels des pompes funèbres, les salariés des abattoirs, les personnels de santé et les professionnels de l'aide à domicile.

Cette prime est attribuée sur la base du volontariat, donc chaque employeur peut décider ou non de la verser à ses salariés. Toutefois, pour encourager les entreprises, la prime ouvre doit à une exonération de charges sociales et de prélèvements sociaux, ce qui en réduit considérablement le coût par rapport à une prime classique. Le coût de la "prime Macron" pour l'employeur est égal au montant net perçu par le salarié.

Enfin, la prime n'est pas imposable pour le salarié. En outre, si vous en êtes bénéficiaire, sachez qu'aucun prélèvement à la source au titre de l'Impôt sur le Revenu (IR) ne sera appliqué avant son versement.

À noter La prime est réservée aux salariés en activité dont la rémunération brute ne dépasse pas trois fois le montant du SMIC brut (soit 4.663,74 euros en 2021).

S'il n'existe pas de montant minimum, la prime n'en est pas moins plafonnée. Ainsi, la limite de base a été fixée à 1.000 euros par salarié. Ce plafond est relevé à 2.000 euros pour les salariés dits de la "deuxième ligne" face à la pandémie de la Covid-19, si l'entreprise ou la branche s'engage formellement à des actions de valorisation de ces travailleurs (accord de branche ou d'entreprise).

À savoir Le plafond est également fixé à 2.000 euros si l'entreprise a signé un accord d'intéressement.

S'il décide de verser une prime défiscalisée, l'employeur garde la possibilité de moduler son montant en fonction des trois critères suivants:

La rémunération (par exemple, la prime peut être réservée aux salariés gagnant moins d'un certain montant net).

Le temps de travail (la prime peut être réduite pour les travailleurs à temps partiel).

La durée de présence effective dans l'entreprise (la prime peut être moins élevée pour les salariés ayant bénéficié d'un congé maternité).

À noter La prime pourra être versée par les employeurs jusqu'au 31 mars 2022.

Au-delà du renouvellement de la prime défiscalisée, le groupe de travail réuni par le Premier ministre s'est penché sur les possibilités de faciliter le recours à la participation et à l'intéressement, c'est-à-dire l'épargne salariale, dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Une proposition retenue consiste à faire passer de 11 à 50 salariés le seuil à partir duquel l'employeur peut établir l'intéressement de manière unilatérale, à défaut d'accord avec les salariés sur la formule de calcul, le Plan d'Épargne Entreprise (PEE) ou les modalités de versement.

Une autre proposition vise à permettre à ces entreprises de moins de 50 salariés de conclure des accords sur la participation aux bénéfices allant au-delà de ce que prévoit le minimum légal, comme cela est possible pour les plus grandes entreprises. À l'heure actuelle, les plus petites entreprises ne peuvent modifier la formule de base pour le calcul de la participation.