information fournie par AFP Video • 20/06/2022 à 14:20

Le numéro deux de LFI Adrien Quatennens déclare au lendemain du second tour des législatives qu'Elisabeth Borne et son gouvernement "ne sont pas en mesure de gouverner le pays" et qu'Emmanuel Macron "devra en tirer les conclusions", estimant que c'est une "période de reparlementarisation de la vie politique". IMAGES