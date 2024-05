Bruno Le Maire plaide pour un "partenariat économique équilibré" entre la France et la Chine

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a plaidé lundi pour un "partenariat économique équilibré et solide" entre la France et la Chine, encore "loin" d'être atteint aujourd'hui au détriment de Paris.

La visite du président chinois Xi Jinping en France "doit nous permettre de bâtir un partenariat économique équilibré et solide pour les décennies qui viennent", a déclaré M. Le Maire lors de la 60e réunion du conseil d'entreprises franco-chinois réuni à Paris. "Nous sommes pour l'instant loin de cet équilibre", a-t-il ajouté.

Le ministre a rappelé que la France accusait un déficit commercial d'environ 46 milliards d'euros avec la Chine en 2023, tandis que celui de l'Union européenne atteignait quelque 300 milliards d'euros.

"Il me semble qu'on ne peut pas parler de partenariat équilibré quand les excédents commerciaux sont à l'Est et déficits commerciaux sont à l'Ouest", a-t-il ajouté, défendant, comme le président Emmanuel Macron avant lui, des "règles équitables".

"La réciprocité", a poursuivi Bruno Le Maire, "c'est s'assurer qu'en Chine comme en France, des règles similaires, comparables, sont appliquées" en matière de production, de normes environnementales ou sanitaires ou encore "le montant des subventions".

"La réciprocité, c'est garantir aussi que nous pouvons vendre et produire des biens équivalents dans les deux pays dans des conditions équivalentes", a-t-il souligné, se disant prêt à "accueillir" des entreprises manufacturières chinoises, notamment automobiles, en France.

Il a appelé à un "dialogue franc et direct dans les domaines économiques" avec Pékin, "car des discussions approfondies sont toujours préférables à des menaces de sanctions".

La France célèbre les 60 ans de relations diplomatiques bilatérales avec la Chine, dont le président est arrivé dimanche à Paris pour sa première tournée européenne depuis 2019.

Les différends commerciaux sont nombreux entre Européens et Chinois et pourraient déboucher sur des hausses des taxes douanières. Menacée d'être prise en tenailles entre les économies américaine et chinoise, massivement aidées par la puissance publique, l'UE a multiplié ces derniers mois les enquêtes sur les subventions étatiques chinoises à plusieurs secteurs industriels, notamment aux véhicules électriques.

A Pékin, les mesures européennes sont jugées "protectionnistes". Les autorités chinoises ont lancé leur propre enquête anti-subventions visant essentiellement le cognac français.

"Nous ne cherchons pas à avoir des déséquilibres", a assuré Yu Yuantang, directeur général du département Europe du ministère chinois du Commerce.

"Nous devons faire valoir une complémentarité dans nos relations pour que notre coopération puisse avoir lieu sur un pied d’égalité et dans un environnement ouvert et équilibré", a-t-il ajouté, selon ses propos prononcés en chinois et rapportés par un interprète.

"Si nous pouvons faire valoir la complémentarité de nos avantages compétitifs dans différents domaines, (…) cela permet d’augmenter encore le volume de nos échanges commerciaux mais aussi la qualité de nos échanges commerciaux", a-t-il encore dit.