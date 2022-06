Le New Hampshire, coeur de la production d'armes à feu des Etats-Unis

information fournie par AFP Video • 17/06/2022 à 12:12

Au nord-est des Etats-Unis, le New Hampshire est le cœur battant de la fabrication des armes à feu dans le pays: c’est là qu’ont été mis sur le marché le plus grand nombre de pistolets et de fusils entre 2015 et 2020. Avec son moto “Vivre libre ou mourir”, ce petit Etat farouche défenseur d’une ingérence minimale du gouvernement face aux libertés individuelles, est un lieu propice à la défense du droit de porter une arme. C’est ici que les géants de l’industrie Sig Sauer et Ruger ont fabriqué au moins 1.7 millions d’armes sur la seule année 2020. Mais de petits et moyens fabricants y trouvent un climat favorable alors que les ventes d’armes atteignent des records.