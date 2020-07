AFP Video • 25/07/2020 à 21:03

"Tu enlèves 400 kilos et tu as une vraie voiture de course": sur le circuit de Linas-Montlhéry, au sud de Paris, Carlos Tavares, patron de PSA venu "à titre personnel", est "épaté" par les avancées de l'écurie H24, qui développe une voiture hydrogène pour les 24H du Mans 2024.