AFP Video • 13/11/2020 à 08:54

Après Barack Obama et Donald Trump, Joe Biden aussi a le droit à son masque. Suite aux élections américaines, qui ont tenu en haleine le monde entier, le fabricant japonais Ogawa Studios a conçu un masque aux traits "apaisants" du futur locataire de la maison blanche et compte en écouler 2,000 exemplaires d'ici la fin de l'année civile. En 4 ans de mandat, celui de Donald Trump s'était écoulée à plus de 25,000 exemplaires.