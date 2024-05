Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: dynamique haussière confirmée en ce jour d'Armistice information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la journée sur un gain de 0,69%, à 8131 points, signant ainsi une 4e séance de hausse consécutive, bien aidée par les performances de Schneider Electric (+2,2%), suivi de près par Veolia, Axa et Pernod Ricard (+2% chacun).



En cet anniversaire du anniversaire du 8 mai 1945, la séance s'est avérée plutôt calme, même si 2,8 milliards d'euros auront tout de même été échangés au cours de la journée - un volume très modeste en temps normal mais plutôt significatif pour un jour férié.



Notons que comme souvent, les volumes d'échange se sont emballés dans les derniers instants - en l'occurrence, ils ont quasiment doublé au cours des dernières minutes de cotation.



Si les marchés sont toujours dans le flou quant au calendrier de baisse des taux des banques centrales, le gestionnaire d'actifs suisse Pictet AM a annoncé hier avoir relevé de 'neutre' à 'surpondérer' sa recommandation sur les actions européennes, qu'il juge de plus en plus attrayantes.



De son point de vue, la ré-accélération de l'activité devraient permettre aux entreprises de dépasser les prévisions de résultats établies par le consensus cette année.



Du côté des rares indicateurs qui figuraient à l'ordre du jour, la production de l'industrie allemande a baissé de 0,4% en volume en mars par rapport au mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.



'La nouvelle contraction en mars rappelle que l'économie allemande reste à la peine', juge le bureau londonien, pour qui 'la production industrielle augmentera encore un peu au cours de l'année, mais restera modérée par rapport aux normes passées'.



Toujours sur le front des statistiques, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 459,5 millions de barils lors de la semaine du 29 avril signalant un recul de 1,4 million de barils par rapport au niveau de la semaine précédente.



Enfin, les stocks des grossistes ont poursuivi leur repli aux Etats-Unis au mois de mars et baissé de 0,4%, selon des chiffres publiés mercredi par le Département du Commerce.

En février, les stocks des grossistes avaient déjà diminué de 0,4%.



Sur le compartiment obligataire, la détente des taux se poursuit aux Etats Unis comme en Europe, le rendement des Treasuries américains à dix ans revenant vers 4,48%, tandis que le Bund allemand grimpe légèrement vers 2,46%



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom a annoncé avoir enregistré un fort rebond au cours du second semestre, avec de solides prises de commandes, une forte croissance organique, une rentabilité améliorée et une génération de cash-flow libre de 562 millions d'euros.



Michelin annonce avoir procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant total d'un milliard d'euros en deux tranches de sept et 12 ans, à des coupons de respectivement 3,125% et 3,375%



Enfin, TotalEnergies annonce le démarrage de la production du projet Eldfisk North, en mer du Nord, en avance sur le calendrier initial grâce à une coopération efficace entre les différents partenaires. Le projet produira 15 000 barils équivalent pétrole par jour au plateau et utilise la capacité disponible des installations d'Eldfisk pour le traitement et le transport des hydrocarbures.







