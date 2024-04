information fournie par AFP Video • 01/04/2024 à 10:15

"Prends une pause, et ne reviens jamais" : des Israéliens se dirigent vers la Knesset de Jérusalem lors d'une manifestation anti-gouvernementale. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, va être opéré dimanche soir d'une hernie, en pleine guerre entre son armée et le Hamas dans le territoire palestinien de Gaza meurtri par de nouvelles frappes israéliennes. L'intérim sera assuré par le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Yariv Levin. IMAGES