Ventes aux enchères en ligne: comment s'y prendre?

Les ventes aux enchères en ligne attirent de plus en plus de particuliers crédit photo : Shutterstock

L'activité des sites de ventes aux enchères s'est envolée pendant les périodes de confinement liées à l'épidémie de la Covid-19. Le contexte, marqué par la crise sanitaire, est particulièrement porteur. En effet, les particuliers ont plus du temps et d'argent à consacrer à cette occupation. Toutefois, avant de vous lancer, prenez le temps de connaître les règles du jeu pour bien enchérir et acheter au bon prix.

Sommaire:

Les enchères en ligne sont en forte croissance

Deux types de ventes aux enchères en ligne

Soyez conscient de la hausse des prix et des frais

Attention au descriptif et aux images

Soyez organisé à tous les niveaux

Les enchères en ligne sont en forte croissance

Depuis le début de l'année 2020, les enchères en ligne enregistrent un très net engouement de la part des particuliers. Les confinements à répétition, l'impossibilité de se déplacer librement tout comme l'épargne contrainte et forcée ont conduit un grand nombre de Français à s'intéresser aux ventes aux enchères en ligne. Sur le site Interenchères, qui regroupe plusieurs maisons de vente, le nombre de lots vendus s'est par exemple envolé de +58% en 2020 pour un montant total de 400 M€.

Pour répondre à cet intérêt des particuliers, les maisons de vente ont très vite réagi. La quasi-totalité d'entre elles se sont équipées pour disposer de la technologie nécessaire aux ventes en ligne, comme l'a souligné le Conseil des Ventes Volontaires (CVV). L'activité des salles est aujourd'hui à 60% numérique.

À noter Les objets d'art et de collection forment la catégorie la plus importante des ventes en ligne, même si l'intérêt pour le mobilier ancien s'est fortement érodé. Viennent ensuite les véhicules, parfois de collection, et le matériel professionnel. Les vins prestigieux et les montres de collection sont également recherchés.

Deux types de ventes aux enchères en ligne

Une vente aux enchères en ligne peut se faire en direct (live). Il s'agit d'une retransmission depuis la salle des ventes où des acheteurs «physiques» ou par téléphone peuvent aussi intervenir. Grâce à un système de son et de vidéo, vous pouvez suivre la vente comme si vous y étiez, «ressentir» l'ambiance et surenchérir.

Dans les autres cas, la vente en ligne est simplement dématérialisée (online). Elle se déroule uniquement sur Internet sur une période de quelques heures ou quelques jours. Les prix s'incrémentent à chaque nouvelle enchère.

Vous pouvez vous inscrire sur un site d'enchères en quelques minutes. Il vous est toujours demandé de renseigner vos nom, prénom, adresse et les informations de votre carte bancaire.

À savoir Interenchères est l'un des sites d'enchères en ligne les plus connus aux côtés de Drouotonline et Auction.fr. Mais l'ensemble des grandes maisons sont également présentes (Artcurial, Aguttes...). Même les puces avec le marché Paul Bert Serpette réalisent deux fois par mois des ventes en ligne.

Soyez conscient de la hausse des prix et des frais

Les ventes en ligne ont bien évidemment eu tendance à accroître la concurrence entre les particuliers, ce qui a eu pour effet de faire grimper les prix. Avant de vous lancer et d'enchérir sur un objet d'art, il est donc primordial de vérifier sa cote, par exemple sur un site comme Artprice.

Dans tous les cas, vous devez absolument éviter de vous emballer et de vous laisser prendre par l'aspect ludique des enchères. Les sentiments ne doivent pas entrer en jeu. Ainsi, il est préférable de fixer un prix plafond à votre enchère et de ne pas aller au-delà. D'autant plus qu'il faut ajouter au montant adjugé des frais de l'ordre de 25% en moyenne. Si vous n'êtes pas en mesure d'aller chercher votre achat, des frais de transport sont également à prévoir.

Attention au descriptif et aux images

Si vous êtes géographiquement proche du lieu d'exposition de la vente, n'hésitez pas à vous déplacer pour voir le bien convoité. En voyant son état exact, il est plus facile d'estimer sa valeur. Vous pouvez même vous entretenir avec le commissaire-priseur ou l'un des responsables de la vente.

Lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer, il est essentiel d'apporter une grande attention aux photos et au descriptif. Le plus souvent, un outil permet de zoomer sur le bien et de l'analyser. Si ce n'est pas le cas, cela peut cacher quelque chose.

À noter En règle générale, les objets à l'origine et à la provenance parfaitement tracées sont les plus recherchés.

Soyez organisé à tous les niveaux

Acheter aux ventes aux enchères ne doit pas devenir systématique ou compulsif. Gardez en tête de n'acheter que les biens et objets que vous appréciez ou collectionnez. En amont des ventes, vous pouvez placer des alertes par mot-clé sur les sites d'enchères pour être mis au courant des ventes comportant des lots susceptibles de vous intéresser. Compte tenu du nombre de sites d'enchères, gardez une liste de vos enchères en cours pour éviter tout oubli.

Enfin, pensez à avoir une bonne connexion Internet. Celle-ci est primordiale dans le cas d'une vente en direct où les lots et les enchères s'enchaînent, nécessitant une bonne réactivité. Vous pouvez aussi utiliser la possibilité de placer des ordres d'achat à l'avance. Ainsi, vous renchérissez automatiquement jusqu'au plafond fixé par vous-même. Ces ordres d'achat sont particulièrement précieux pour les ventes étalées sur plusieurs jours.