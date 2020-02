Coronavirus au Japon: stupeur après l'appel à fermer les écoles

AFP Video • 28/02/2020 à 09:12

Réactions dans les rues de Tokyo après la requête du gouvernement japonais de fermer les écoles, lycées et collèges dans tout le pays à cause du coronavirus. Une décision qui a plongé dans la perplexité non seulement les parents mais aussi les élus et personnels de l'enseignement, même si des experts valident cette décision.